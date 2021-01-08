Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди задержанных за штурм Капитолия

Представители посольства России в США официально подтвердили, что среди задержанных бунтовщиков, которые штурмовали Капитолий, российские граждане отсутствуют. Об этом пишет «ТАСС».

Согласно официальной информации от диппредставительства РФ, Госдепартамент США не выявил россиян среди задержанных или пострадавших участников штурма Капитолия.

«Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. По данным на 8 января фактов присутствия российских граждан среди бунтующих не подтверждено», - указано в заявлении диппредставительства РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что при необходимости российским гражданам в США будет предоставлено любое консульско-правовое содействие. Также в диппредставительстве РФ отметили, что предварительная информация о том, что двум задержанным женщинам понадобился русский переводчик в суде столичного округа уже проверена — этими задержанными оказались граждане Молдавии 54-летняя Евгения Малимон и ее 28-летняя дочь Кристина, которым были предъявлены обвинения в незаконном вторжении и нарушении комендантского часа. Известно, что американские власти предъявили обвинения в незаконном проникновении в Капитолий 55 лицам, а исходя их заявления шефа вашингтонской полиции Роберта Конти, задержаны 68 человек.