Китайцы бесплатно получат вакцину от COVID-19

Сегодня, 11:24

Анна Лисова

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Китайцы бесплатно получат вакцину от COVID-19

В Китае уже 9 млн человек вакцинированы от коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передает ТАСС.

Он рассказал, что вакцинация в стране идет с 15 декабря 2020 года и уже вакцинировано приняли 7,5 млн человек из ключевых групп населения, а также 1,6 млн человек из групп высокого риска. 

Цзэн Исинь подчеркнул, что вакцинация будет совершенно бесплатной для жителей КНР.

В Китае утверждены для экстренного использования вакцины компаний Sinopharm и Sinovac. Для использования в вооруженных силах Китая была разрешена вакцина от CanSino. 

Поднебесная сейчас проводит вакцинацию медработников, таможенников, грузчиков, работников транспорта и логистической сферы. Также прививки получают сотрудники компаний холодовой цепи, работники санитарно-гигиенической службы. Прививаются лица, которые уезжают из страны по работе или учебе. 

Власти Китая ранее сообщили, что до 15 февраля 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса 50 млн человек. 

 

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