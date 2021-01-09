Белый дом рассказал о возможном появлении в США нового штамма коронавируса

Сегодня, 00:08

0

Image 16+
Белый дом рассказал о возможном появлении в США нового штамма коронавируса

Представители Белого дома в США объявили о том, что на территории страны было зафиксировано появление более заразного штамма коронавирусной инфекции. 

Так, экспертам удалось зафиксировать, что в осенне-зимний период на территории страны рост заболеваемости коронавирусом почти вдвое превысил показатели весенне-летнего периода. Потому специалисты предположили, что в США мог начать развиваться новый, более заразный штамм коронавируса. Кроме того, по территории Соединенных Штатов уже были зафиксированы случаи заболевания британским штаммом вируса.

Напомним, что на сегодня от коронавируса вакцинировалось более 4 миллионов американцев. Все они были привиты вакциной, разработанной компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. Лидером по численности вакцинаций стала Калифорния, где прививки были сделаны более 400 тысячам гражданам. На втором месте находится Техас. Там вакцину получило 330 тысяч американцев. 246 тысяч человек было привито во Флориде.

Ранее, в середине декабря 2020 года в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса, который, по заявлению экспертов, заразнее обычного вида инфекции на 70%. В стране был введен локдаун, на котором британцы находятся по сей день. Авиасообщение с Великобританией остановила большая часть государств.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Белый дом рассказал о возможном появлении в США нового штамма коронавируса

Сегодня, 00:08

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди задержанных за штурм Капитолия

9-01-2021, 23:28

Россиян на борту упавшего в Индонезии самолета не было

9-01-2021, 22:19

У женщины из-за злоупотребления курением на лице выросли волосы

9-01-2021, 20:34

Богатые британцы начали прививаться от коронавируса COVID-19 в ОАЭ

9-01-2021, 20:33

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии из-за коронавируса

9-01-2021, 15:29

Китайцы бесплатно получат вакцину от COVID-19

9-01-2021, 11:24

The National Interest: в США до сих пор боятся ракетных крейсеров ВМФ России

9-01-2021, 01:24

Стало известно, где в 2021 году в мире может начаться война

8-01-2021, 15:39

Акции ряда оружейных американских компаний выросли из-за событий в Вашингтоне

7-01-2021, 12:04

Новая арктическая стратегия ВМС США называет РФ «подрывной силой»

7-01-2021, 10:24

В Великобритании признали провал своего новейшего авианосца

5-01-2021, 22:59

«Циркон» поражает цель за 7 минут, невидим для радаров и оснащается ядерной боеголовкой

5-01-2021, 09:59

США оставляют свой авианосец на Ближнем Востоке после угроз Ирана

5-01-2021, 01:14

Из ливийского плена вызволили троих россиян и одного украинца

2-01-2021, 20:44

Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2

2-01-2021, 15:29

Туроператоры считают, что в 2021 году появится новый вид путешествий

2-01-2021, 12:39

Подписанный Трампом закон обязывает федеральные службы США опубликовать данные о контактах с НЛО

1-01-2021, 23:24

ИГ устроило засаду на сирийских военных: погибли 28 военных

1-01-2021, 21:59

Только российское вмешательство позволило вызволить Шугалея и Суэйфана из ливийского плена

1-01-2021, 19:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров