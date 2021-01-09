Белый дом рассказал о возможном появлении в США нового штамма коронавируса

Представители Белого дома в США объявили о том, что на территории страны было зафиксировано появление более заразного штамма коронавирусной инфекции.

Так, экспертам удалось зафиксировать, что в осенне-зимний период на территории страны рост заболеваемости коронавирусом почти вдвое превысил показатели весенне-летнего периода. Потому специалисты предположили, что в США мог начать развиваться новый, более заразный штамм коронавируса. Кроме того, по территории Соединенных Штатов уже были зафиксированы случаи заболевания британским штаммом вируса.

Напомним, что на сегодня от коронавируса вакцинировалось более 4 миллионов американцев. Все они были привиты вакциной, разработанной компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. Лидером по численности вакцинаций стала Калифорния, где прививки были сделаны более 400 тысячам гражданам. На втором месте находится Техас. Там вакцину получило 330 тысяч американцев. 246 тысяч человек было привито во Флориде.

Ранее, в середине декабря 2020 года в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса, который, по заявлению экспертов, заразнее обычного вида инфекции на 70%. В стране был введен локдаун, на котором британцы находятся по сей день. Авиасообщение с Великобританией остановила большая часть государств.