The National Interest: в США до сих пор боятся ракетных крейсеров ВМФ России

Сегодня, 01:24

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The National Interest: в США до сих пор боятся ракетных крейсеров ВМФ России

Американское издание The National Interest сообщило о страхах западных стран, которые связаны с модернизацией российских ракетных крейсеров, возведенных еще во второй половине 20 века. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Как сообщают авторы издания, атомные крейсеры проекта 1144, которые были построены в СССР, по размерам были сравнимы с кораблями времен первой и второй мировой войны. Однако со временем большинство крупных стран решили отказаться от подобных судов из-за дорогостоящего содержания и неспособности противостоять современной технике. А вот Советский союз продолжил их строительство. Как известно, США до сих пор пугают крейсеры подобного рода.

Напомним, что водоизмещение советских крейсеров достигает 26 тысяч тонн. Их скорость может разогнаться до 30 узлов. Подобные суда были оснащены сверхзвуковыми ракетами П-700, которые были способны уничтожить подводные лодки и авианосные группы. В свое время США были вынуждены повторно ввести в пользование линкоры типа «Айова», чтобы противостоять советским крейсерам.

Известно, что в Советском союзе было возведено всего 5 крейсеров проекта 1144. На сегодня российский военно-морской флот владеет одним из них – кораблем «Петр Великий». А в 2015 году Россия объявила о начале модернизации второго крейсера «Адмирал Нахимов», который в обновленном виде будет оснащен современным вооружением и различными электронными системами.

По мнению американского журналиста, данные суда могут стать большой угрозой для ВМС США, так как подобные крейсеры по сей день остаются престижным образцом военно-морской мощи России.

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