Новая арктическая стратегия ВМС США называет РФ «подрывной силой»

Сегодня, 10:24

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Новая арктическая стратегия ВМС США называет РФ «подрывной силой»

Пресс-служба военно-морских сил США на официальных источниках опубликовала стратегический план под названием «Голубая Арктика», где сообщается о планах по развитию присутствия в регионе на следующее двадцатилетие. Об этом сообщает «Политическая экспертиза».

Согласно документу, ВМФ США планирует активно заняться своим нахождением в Арктике в связи со стремительным возрастанием военной и экономической конкуренции со стороны КНР и России.

Официальный документ уже был утвержден подписью министра ВМС, адмирала Майкла Гилдея и коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера.

«США должны обеспечить устойчивое военно-морское присутствие на территории Арктики дабы Россия и Китай, интересы которых кардинально различаются с нашими, не имели первенства в данном регионе», - гласит документ.

Также отмечается, что мировая торговля в 90% случаев проходит именно через океаны, потому в ближайшие 15-20 лет потенциал Арктики во много возрастет. Аналитики видят в таяние льдов на этой территории плюсы в виде открытия более коротких торговых путей в Европу, Азию и Северную Америку.

К тому же, на землях Арктики, по предположениям, находится 13% мировых запасов нефти и 30% мировых запасов газа.

В документе обращается особое внимание на активность России на территории Арктики. Так, представители государства занялись восстановлением старых военных баз в данном регионе. Кроме того, РФ развивает крупный ледокольный флот. Китай же, в свою очередь, активно наращивает свое судостроение и портовую инфраструктуру в арктических водах.

Исходя из этого, представители ВМФ США настроены решительно и стремительно наращивать свое участие в Арктике в ближайшие 20 лет.

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