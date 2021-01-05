Акции ряда оружейных американских компаний выросли из-за событий в Вашингтоне

Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне.

Судя по последним данным с торгов, вооруженные протесты у здания и в стенах самого Капитолия, спровоцировали скачок цен на акции производителей огнестрельного оружия. Так, по итогам сессии 6 января, акции Smith & Wesson взлетели на 18,4% - до 22,52 долларов, а котировки Sturm Ruger&Co - на 12,05% - до 77,92 долларов.

6 января в стенах Капитолия конгрессмены должны были утвердить результаты недавних президентских выборов, однако туда ворвались вооруженные сторонники Трампа. На 6 января было известно об одной погибшей в ходе конфликта девушке.

Отмечается, что аналогичная реакция рынка ценных бумаг наблюдалась, когда по США прокатилась волна протестов Black Lives Matter (BLM). Тогда бумаги Smith & Wesson прибавили 215,8%, а акции Sturm Ruger & Co. — 65,7%.