«Циркон» поражает цель за 7 минут, невидим для радаров и оснащается ядерной боеголовкой

В США подсчитали, за сколько российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна расправиться с любой целью. Подсчеты произвел Питер Сичиу, автор американского журнала The National Interest.

В существование «Циркона» в Штатах верят не все. Однако журналист считает, что РФ удалось создать супер-оружие. Его подсчеты показали, что ракета может всего лишь за 7 минут пролететь тысячу километров и ударить по цели с точностью до одного-двух метров.

Особое внимание в своей публикации обозреватель уделяет теме ядерной боеголовки, которую будет нести «Циркон». О ее размере в открытых источниках информацию найти невозможно, поэтому между экспертами развернулись горячие споры.

Некоторые специалисты склоняются к мысли, что из-за дальности в тысячу километров боевая часть будет весить не более 300 кг с уменьшенными другими характеристиками, как траектория и наивысшая точка полета ракеты, к примеру.

Аналитики из Jamestown Foundation уверяют, что при большем размере боеголовки и уменьшенной высоте полета максимальная дальность поражения составляла бы на три сотни километров меньше - порядка 700.

В рамках последних пусков ракеты «Циркон» максимальная дальность применения была заявлена на уровне 650 километров, поэтому автор предполагает, что ядерные боеголовки на эту ракету Россия все же установит. И если это правда, резюмирует он, она будет способна одним-двумя ударами уничтожить крупные военные объекты и, даже, целые авианосные группы.