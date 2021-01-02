«Циркон» поражает цель за 7 минут, невидим для радаров и оснащается ядерной боеголовкой

Сегодня, 09:59

Ольга Громова

0

Image 16+
«Циркон» поражает цель за 7 минут, невидим для радаров и оснащается ядерной боеголовкой

В США подсчитали, за сколько российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна расправиться с любой целью. Подсчеты произвел Питер Сичиу, автор американского журнала The National Interest.

В существование «Циркона» в Штатах верят не все. Однако журналист считает, что РФ удалось создать супер-оружие. Его подсчеты показали, что ракета может всего лишь за 7 минут пролететь тысячу километров и ударить по цели с точностью до одного-двух метров.

Особое внимание в своей публикации обозреватель уделяет теме ядерной боеголовки, которую будет нести «Циркон». О ее размере в открытых источниках информацию найти невозможно, поэтому между экспертами развернулись горячие споры.

Некоторые специалисты склоняются к мысли, что из-за дальности в тысячу километров боевая часть будет весить не более 300 кг с уменьшенными другими характеристиками, как траектория и наивысшая точка полета ракеты, к примеру.

Аналитики из Jamestown Foundation уверяют, что при большем размере боеголовки и уменьшенной высоте полета максимальная дальность поражения составляла бы на три сотни километров меньше - порядка 700.

В рамках последних пусков ракеты «Циркон» максимальная дальность применения была заявлена на уровне 650 километров, поэтому автор предполагает, что ядерные боеголовки на эту ракету Россия все же установит. И если это правда, резюмирует он, она будет способна одним-двумя ударами уничтожить крупные военные объекты и, даже, целые авианосные группы.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Циркон» поражает цель за 7 минут, невидим для радаров и оснащается ядерной боеголовкой

Сегодня, 09:59

США оставляют свой авианосец на Ближнем Востоке после угроз Ирана

Сегодня, 01:14

Из ливийского плена вызволили троих россиян и одного украинца

2-01-2021, 20:44

Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2

2-01-2021, 15:29

Туроператоры считают, что в 2021 году появится новый вид путешествий

2-01-2021, 12:39

Подписанный Трампом закон обязывает федеральные службы США опубликовать данные о контактах с НЛО

1-01-2021, 23:24

ИГ устроило засаду на сирийских военных: погибли 28 военных

1-01-2021, 21:59

Только российское вмешательство позволило вызволить Шугалея и Суэйфана из ливийского плена

1-01-2021, 19:14

В Минобороны Польши ответили на вопрос о модернизации БМП-1

1-01-2021, 15:04

Российско-турецкий центр по Карабаху откроют в течение двух недель

31-12-2020, 15:24

ЦАР продолжит укрепление сотрудничества с Россией после выборов

31-12-2020, 13:49

Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса COVID-19

31-12-2020, 13:44

Россия и Китай загнали корабли ВМС США в морской капкан

31-12-2020, 10:04

Эксперт Кедми заявил о возможном «совершенно неожиданном» военном ударе США по Ирану

31-12-2020, 00:09

ВМС США перестали провоцировать Россию после того, как боевым кораблям разрешили открывать огонь

30-12-2020, 23:59

Издание Military: В случае войны Россия в первую очередь нанесет удар по Прибалтике

30-12-2020, 18:54

Российские истребители Су-57 вызвали восторг у японцев

30-12-2020, 16:04

Минфин США предупредил банки о возможных махинациях с вакцинами от коронавируса COVID-19

30-12-2020, 00:04

Норвежский эксперт Арне Хольм: США в свой конфликт с Россией втягивает Норвегию

29-12-2020, 22:54

В Польше заявили, что РФ намерена использовать космос для войн будущего

29-12-2020, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров