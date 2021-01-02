США оставляют свой авианосец на Ближнем Востоке после угроз Ирана

США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец «Нимиц». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер, передает РИА Новости .

Он объяснил, что ранее планировалось вывести «Нимиц» с этого региона, но из-за недавних угроз в адрес президента США Дональда Трампа и ряда других американских высокопоставленных лиц, которые прозвучали от иранских лидеров, было решено пока не выводить его с Ближнего Востока.

«Нимиц» останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов Америки», — отметил Миллер.

О том, какие именно угрозы иранского руководства подтолкнули к такому решению Вашингтон, Миллер уточнять не стал. И сейчас «Нимиц» остается единственным американским авианосцем на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что отношения между Ираном и Вашингтоном вновь обострились. В СМИ уже звучали сообщения о том, что до истечения президентского срока Трамп может отдать приказ о нанесении удара по Ирану. Президентский пост Трамп покинет 20 января 2021 года.