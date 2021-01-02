В Великобритании признали провал своего новейшего авианосца

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales (Принц Уэльский) вот уже два года как эксплуатируется Королевским ВМФ. Однако в море за это время он умудрился пробыть мизерное количество времени - всего 87 дней. Стоит признать, что свою миссию по срокам пребывания в водах HMS Prince of Wales провалил. Более того, он еще и затянул исполнение графика совместных с НАТО операций. Об этом, ссылаясь на полученное письмо министра вооруженных сил Джеймса Хеппи, сообщил депутат-лейборист Киван Джонс, передает Daily Mail .

Хеппи в своем письме Джонсу сообщает, что новейший авианосец в 2019 году в море пробыл 57 дней, а если говорить за минувший 2020-ый - и того меньше, всего 30. Для сравнения, авианосец HMS Queen Elizabeth, головной корабль той же серии, за эти два года пробыл на водах, в общей сложности, 231 день - по факту в два раза больше.

При этом неизвестно, когда HMS Prince of Wales вновь пойдет в плавание. В конце минувшего года авианосец из-за протечки встал на ремонт. В море он сможет вернуться не раньше, чем через полгода, если не позже.

«То, что "Принц Уэльский" не провел в море должного периода, вызывает беспокойство», — заявил Джонс в беседе с The Telegraph.

По его убеждению, властям необходимо постараться, дабы скорее вернуть авианосец в строй для совместных операций с США.

«Принц Уэльский» введен в эксплуатацию в 2019 году. На строительство авианосца было потрачено 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Испытания в 2020 году для этого гиганта оказались нелегкими - в ходе тестов его несколько раз сильно затопило. Во время последнего испытания была сильно повреждена проводка.

Авианосец был вынужден встать на ремонт. И из-за него HMS Prince of Wales так и не может прибыть в Соединенные Штаты, чтобы забрать оттуда авиагруппу из палубных истребителей пятого поколения F-35C.