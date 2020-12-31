Подписанный Трампом закон обязывает федеральные службы США опубликовать данные о контактах с НЛО

Вчера, 23:24

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Подписанный Трампом закон обязывает федеральные службы США опубликовать данные о контактах с НЛО

Действующий 45-й президент США Дональд Трамп 27 декабря подписал новый законопроект о государственных расходах, где также было обязательство для федеральных служб публиковать данные о всех контактах с НЛО, информирует «Военное обозрение».

Журналисты издания «Newsweek» прокомментировали данную инициативу Трампа, отметив, что население имеет право знать о всех случаях НЛО на территории США. Примечательно, что ранее подобные сведение проходили у Пентагона под грифом «секретно» — теперь же Трамп ввел новое положение.

Сенатор специального комитета по разведке Марк Рубио отметил, что инициатива президента является приложением к новому Закону о разрешении на разведку, в котором прописано, что министр обороны США, директор по национальной разведке и другие должностные лица должны отчитаться о фактах наблюдения воздушных объектов, которые не удалось идентифицировать. К таким фактам относятся также и «аномальные летательные аппараты», которые могут быть не только кораблями пришельцев, но и неизвестными разведывательными системами противника. К частности, будет раскрыта информация о загадочных воздушных объектах, которые попали в объектив пилотов военно-морской авиации в 2004 и 2015 годах.

Отмечается, что все данные о контакте с НЛО должны быть предоставлены не позднее 180 дней со дня вступления закона в силу. При этом с юридической точки зрения все эти требования президента являются «просьбой», так как данная инициатива Трампа пока не имеет законодательной силы.

«Если исполнительная власть выполнит эту важную просьбу, у нации наконец-то будет объективная основа для оценки обоснованности этого вопроса и его последствий для национальной безопасности», - отмечено в издании «Newsweek».

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