Россия и Китай загнали корабли ВМС США в морской капкан

Россия и Китай продолжают наращивать мощь своих морских сил, и в результате США лишились статуса абсолютного гегемона в Мировом океане. Об этом на страницах портала InfoBrics рассказал политический аналитик Лукас Лейрос, передает ПолитРоссия.

Он отметил, что ослабление флота США идет уже не один год. Мировое господство США пошатнулось на фоне усиления армий России и Китая. То, что эти государства также смогли построить сильные военно-морские силы, явно не нравится американцам. И они пытаются изменить свою военно-морскую программу, чтобы сохранить превосходство в мировом океане.

В новой стратегии США, отмечает Лейрос, учтена текущая геополитическая ситуация, а также возможные угрозы. В нем указано, что с учетом произошедших за последние годы изменений, бросать вызов США в море могут даже региональные игроки. В качестве примера приводится Иран и его действия в Персидском заливе.

Но главной угрозой господству США американские власти называют Россию и Китай. Ежедневно американские суда в различных регионах планеты встречаются с кораблями и самолетами России и Китая. Их взаимодействие становится все белее напряженным и агрессивным.

Поэтому США следует модернизировать свой флот, а также разработать планы сдерживания России и Китая в море.

Авторы стратегии говорят о том, что США концентрируется на создании планов, которые позволят ему сохранять господство в максимально возможной части морского пространства. В тоже время Москва и Пекин стремятся доминировать в Мировом океане.

Избранный президент Джо Байден, судя по его предвыборной риторике, будет работать над восстановлением США в статусе гегемона. Он готов к реализации более жесткой внешней политики. Поэтому можно ожидать, что действия США станут более агрессивными не только в Южно-Китайском море, но и в Арктике.

Как отмечают российские политологи, паника в США по поводу некой «российско-китайской» угрозы уже никого не удивляет, хотя реальных оснований говорить о том, что Москва угрожает безопасности Вашингтона, нет. Но вот то, что Россия и Китай наращивают свое влияние в мире, неоспоримо. И это явно не нравится американцам.