Длинные очереди и надежда на процветание – как прошли выборы в ЦАР

Сегодня, 22:47

Наталья Жданова

0

Image 16+
Длинные очереди и надежда на процветание – как прошли выборы в ЦАР
Очередь на голосование в Банги (ЦАР) | фото: ФАН

Вчера, 27 декабря, в Центральноафриканской республике состоялись выборы президента и депутатов Национальной Ассамблеи. По данным источников, голосование прошло без каких-либо серьезных инцидентов, за исключением закрытия нескольких избирательных участков из-за провокаций сторонников экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе.

Некоторые участки открылись с опозданием, при этом Центризбирком республики принял решение продлить их работу. Международные наблюдатели зафиксировали высокую явку во всех избирательных пунктах, причем к некоторым люди выстраивались в очереди еще до их открытия.

Выборы, по словам местных жителей, стали реальным шансом повлиять на будущее страны. Один из собеседников ФАН выразил уверенность, что если люди выберут президентом Туадера, то ЦАР ждет развитие и процветание, добавив, что народ благодарит РФ за обучение солдат и надеется на ее помощь в социальной и образовательной сферах.

Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах. Так, директор института Iveris Лесли Варрен, работавшая на избирательных участках в Банги, заявила, что в столице все прошло спокойно. Говоря о явке, она добавила, что пока наблюдатели не получили точных данных, однако длинные очереди наблюдались на многих участках.

Фото: ФАН 

Между тем корреспондент ФАН посетил «пятый километр» (PK-5) – некогда самый опасный район Банги, населенный преимущественно мусульманами. До недавних пор его контролировали радикальные группировки, а противостояние христиан и мусульман было самой острой проблемой в республике. Внешние силы при этом использовали религиозные распри для усугубления кризиса в ЦАР.

Проблему «пятого километра» удалось решить совсем недавно. Координируемая российскими консультантами операция по разоружению местных группировок завершилась в конце октября 2020 года. Противоборствующие стороны удалось посадить за стол переговоров.

По словам имама главной мечети Банги Али Хусейни, каждый житель ЦАР должен отдать на выборах свой голос, поскольку без них в стране никогда не наступит порядок.

Фото: ФАН 

«Я отвечаю за мусульманское сообщество и попрошу у Бога, чтобы он помог новому президенту добиться взаимодействия между мусульманами и христианами, чтобы мы все жили в гармонии и мире», - подытожил Хусейни.

Предварительные результаты голосования будут известны 4 января. Выборы состоялись, несмотря на попытки сторонников экс-президента Франсуа Бозизе сорвать процесс. За неделю до голосования отдельные вооруженные группировки пытались дестабилизировать обстановку в ряде префектур, однако военным удалось подавить угрозу.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда
ЦАР, Африка, выборы

Лента

Длинные очереди и надежда на процветание – как прошли выборы в ЦАР

Сегодня, 22:47

Российские миротворцы проверят информацию о стрельбе в Карабахе

Сегодня, 21:19

Россия уже второй раз дает надежду ЦАР на мирную жизнь

Сегодня, 19:24

Хуситы грозятся подорвать израильскую подлодку, разместив в проливе 50 мин

Сегодня, 15:34

Минобороны Нагорного Карабаха отвергло причастность к перестрелке в Гадрутском районе

Сегодня, 11:59

Министр обороны Турции Хулуси Акар отправился в Ливию

Сегодня, 00:14

На выборы в ЦАР прибыла наблюдательная миссия из Сообщества сахело-сахарских государств

Вчера, 17:15

Завершены съемки сериала «Властелин колец»

Вчера, 15:29

Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против нового коронавируса

Вчера, 13:34

У 37-летнего Эдварда Сноудена родился сын

26-12-2020, 20:54

В Азербайджан прибыли 9 вагонов гуманитарного груза от МЧС России

25-12-2020, 18:54

В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса

25-12-2020, 15:49

В Иране экстренно усилили ПВО своих ядерных объектов

25-12-2020, 10:39

Писатель объяснил, почему военными инструкторами становятся только по зову души

24-12-2020, 17:59

Бывший глава Минобороны Армении назвал причины поражения в Карабахе

24-12-2020, 15:34

В Китае испытывают нехватку рабочих рук

24-12-2020, 13:04

Стало известно, чем опасен британский штамм коронавируса

24-12-2020, 00:44

В Сети прокомментировали приказ ВМС США вести огонь по военным кораблям России и Китая

24-12-2020, 00:39

По делу об убийстве иранского ученого найдены новые улики

24-12-2020, 00:34

ВВС США хотят совершенствовать свои разведывательные возможности

23-12-2020, 23:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров