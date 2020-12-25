На выборы в ЦАР прибыла наблюдательная миссия из Сообщества сахело-сахарских государств

Сегодня, 17:15

Наталья Жданова

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На выборы в ЦАР прибыла наблюдательная миссия из Сообщества сахело-сахарских государств
В ЦАР проходят президентские выборы

Сегодня, 27 декабря, в ЦАР проходят президентские выборы. В связи с этим в Банги направили наблюдательную миссию из Сообщества сахело-сахарских государств (СССГ).

Стоит отметить, невзирая на введенные антикоронавирусные меры и поступающую информацию о стычках в регионах ЦАР, члены СССГ успешно прибыли на территорию Республики.

Миссия наблюдателей во главе с координатором Джарсулом Абделем Джаббаром состоит в том, чтобы обеспечить честные выборы, которые будут соответствовать законодательству африканского государства. Кроме того, присутствие делегатов из других стран значительно облегчит процесс признания итогов президентских выборов на мировом уровне.

ЦАР является одним из членов Сообщества стран зоны Сахеля и Сахары, в которое на сегодняшний день входит 28 африканских государств. На основе данного объединения создали Сахело-сахарский банк инвестиций и торговли. Его основная цель – оказывать финансовую помощь регионам ЦАР. В настоящий момент организация выполняет функции наблюдателя в ООН.

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ЦАР, Африка, выборы

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