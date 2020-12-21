Боевики несут потери при встрече с солдатами армии ЦАР

Ситуация в Центральноафриканской Республике находится под контролем правительственной армии (FACA). В этом ей помогают инструкторы из РФ, находящиеся на передовой.

Несмотря на это, различные профранцузские издания тиражируют слухи о том, что члены террористической группировки «Селека» движутся в направлении столицы ЦАР Банги.

По факту же все вовсе не так. Разрозненные остатки бандформирований, действовавших на территории страны, не обладая большой огневой мощью, тем не менее пытаются на фоне этой информации выдать себя за членов «Селеки». Они надеются, что это позволит им безнаказанно грабить жителей Банги. Однако сейчас они слишком далеко находятся от столицы, где ситуация довольно стабильная.

Также нельзя не отметить, что «Селека» уже давно перестала существовать, так как все лидеры группировок, входящих в ее состав, уже получили должности в правительстве страны. Так что поверить в эти слухи крайне трудно.

Несмотря на информацию о боевых действиях в ЦАР, на днях нынешний глава республики Фостен-Арканж Туадера посетил несколько воинских частей, а также передовые посты, где весь воинский состав находится в режиме постоянной боеготовности. В ходе этих визитов его сопровождали советники и представитель Минобороны РФ. Туадера ознакомился с обстановкой и поручил укрепить обороноспособность боевых подразделений.

Также в его плотном графике нашлось время и для общения как с офицерским составом, так и с рядовыми военнослужащими. Он поздравил их с наступающими праздниками и поблагодарил за верность родине.

Последние несколько дней в информационном пространстве постоянно появляются сообщения о небольших стычках между членами бандформирований и солдатами армии ЦАР, которую поддерживают миротворцы международного контингента МИНУСКА. Однако нельзя не отметить, что информация о масштабах столкновений и числе жертв сильно преувеличена.

В данный период времени столица ЦАР находится под контролем FACA и миротворцев. Недавно это подтвердил и представитель миссии ООН Владимир Монтейро.

Стычки между военнослужащими армии ЦАР и членами группировок начались после того, как бывший глава республики Франсуа Бозизе прибыл город Босангоа, где у него опорный пункт. До этого он побывал в префектурах Нана-Гребизи и Кемо, где посетил несколько поселений. По некоторым данным, Бозизе общался с главарями бандформирований и пытался переманить на свою сторону террористов из соседней страны Чад.

Надо сказать, это не первый случай, когда Бозизе предпринимает попытку захватить власть в ЦАР силовым путем. Первый свой госпереворот он пытался осуществить еще в середине 80-х годов. Тогда он занимал пост министра информации при президенте Андре Колингбе. Затем Бозизе провел шесть лет в изгнании и два года за решеткой, после чего баллотировался в президенты страны. Однако успехом эта затея не увенчалась, он набрал лишь 1,5% голосов.

В начале нулевых Бозизе, работая в администрации тогдашнего президента Анж-Феликса Патассе, снова попытался захватить власть в ЦАР силовым способом, но опять потерпел неудачу. Спустя пару лет он вернулся в страну в окружении бандитов и наемников. Они помогли ему добиться желаемого.

Президент из него получился, мягко говоря, не образцовый. Чего только стоит инцидент, когда его в 2004 году задержали в одном из немецких аэропортов с чемоданом, полным драгоценных камней. За годы его президентства республика обнищала настолько, что терпение местных жителей не выдержало. Они взяли в руки оружие и свергли Бозизе. Вернуться в ЦАР он смог только в конце прошлого года.

Стоит отметить, что Бозизе хотел выдвинуть свою кандидатуру и на грядущих выборах президента страны. Однако Конституционный суд не допустил его до участия. Несмотря на это, он не прекратил общаться с электоратом, пока добирался до Босангоа, где и находится на данный момент.

Сейчас регулярно всплывает информация о готовящихся провокациях на президентских выборах с целью срыва мероприятия. На этом фоне произошел арест сына Бозизе Сократа. Ему инкриминируют вербовку боевиков в республике Конго, которых готовили для вооруженного переворота.

Все это вынудило правительство ЦАР обратиться к РФ и Руанде с призывом помочь в обеспечении безопасности грядущих выборов. Наша страна уже отреагировала и направила в республику три сотни инструкторов для оказания поддержки FACA. Есть информация, что когда члены группировок сталкиваются с солдатами армии ЦАР, они несут существенные потери.