Китайское издание Sohu заявило о том, что главным ключом России к доминированию в Арктике является плавучая платформа «Северный полюс». Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Как известно, с 2019 года Арктика превратилась в своеобразную горячую землю, так как именно там интересы многих стран пересекаются. Для того чтобы закрепить свое главенство в этой гонке, Россия начала предпринимать решительные действия. Так, была сооружена и спущена на воду платформа «Северный полюс», которая при условии достаточного запаса топлива может продержаться в Арктике без поддержки около 2 лет.

Платформа выполнена в сферической форме. Сделано это с целью ослабить действие на нее льдин и обеспечить безопасность судна.

«Платформа «Северный полюс», созданная Россией, вызывает переживание и беспокойство США и ряда западных стран. Эксперты из США признают, что данное сооружение свидетельствует о полном захвате Арктики Россией. Возникает вопрос: почему платформа для исследований вызывает такой страх у США?» - пишут китайские авторы.

Несмотря на то, что «Северный полюс» является площадной для выполнения научных задач, в военное время она может выполнять иные функции. Например, принимать боевые вертолеты и сотни военных. Последние, в свою очередь, могут пополнять запасы на платформе, после чего маневрировать во все уголки Северного полюса. Кроме того, благодаря «Северному полюсу» Москва может обеспечить постоянное нахождение военной силы в Арктике в случае осады.

И последнее, на что обратили внимание авторы китайского издания, Россия наконец обрела надежный бастион в Арктике благодаря плавучей платформе. Таким образом, если в ближайшие десятилетия она построит еще несколько подобных кораблей, контроль над Арктикой полностью перейдет России.