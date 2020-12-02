WSJ: до конца года Pfizer поставит вдвое меньше доз вакцины, чем планировалось

Нехватка веществ для производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной того, что компания Pfizer до конца текущего года произведет только 50 млн доз вакцины, вместо запланированных 100 млн.

А поскольку для вакцинации необходимо 2 дозы, то того количества, которое может быть произведено до конца текущего года, хватит для вакцинации 25 млн человек. Об этом сообщает Street Journal, передает Интерфакс .

Источник сообщил, что компания была вынуждена отказаться от некоторых партий веществ, поскольку они не соответствовали всем требованиям. Поэтому план по производству вакцины от COVID-19 на уровне 100 млн доз компания выполнить не успевает.

И это несмотря на то, что еще в марте, когда над вакциной только начали работать, компания начала организовывать поставки компонентов, которые понадобятся для ее массового производства. Подобного никогда раньше не было. Традиционно, поставки организовываются уже после того, как вакцина проходит все этапы испытания и разрешается к использованию.

Но поскольку пандемия COVID-19 серьезно повлияла на все аспекты жизни, было решено пойти на беспрецедентный шаг и по возможности ускорить ее разработку и производство.

Поставки вакцины, которую Pfizer разработала совместно с немецкой BioNtech, в склады на территории Европы и США, также начали еще до официального разрешения на ее применение.

На сегодняшний день эта вакцина уже разрешена в Великобритании, а вскоре она может получить разрешение в США и странах ЕС.