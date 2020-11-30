Российская авиабаза Эребуни в Армении перешла на усиленный режим службы

Сегодня, 23:14

Ольга Громова

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Российская авиабаза Эребуни в Армении перешла на усиленный режим службы

В «сирийском» режиме начала работать российская военная база на аэродроме совместного базирования ВВС Армении и ВКС России Эребуни. Об этом рассказал военный корреспондент Семен Пегов на страницах собственного Телеграм-канала. Журналист уверяет, что информация достоверная, так как получена из близких к руководству Минобороны источников.

Семен Пегов написал, что отныне российские истребители службу в небе над Арменией несут в круглосуточном режиме. Не менее одного самолета постоянно находится в воздухе.

Военкор добавил, что дежурство организовано на основе ротации. По понятным причинам, график полетов не афишируется.

Пегов обратил внимание на то, что точно такая же схема применяется в Сирии на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия). Она позволяет обеспечить прикрытие миротворческих колонн, а также является своего рода гарантией безопасности местного населения.

Российская авиабаза на аэродроме Эребуни в Ереване входит в состав 102-ой военной базы, которая дислоцируется в Гюмри.

Напомним, вчера, первого декабря, под контроль Азербайджана окончательно перешли все районы Карабаха, как то было прописано в трехстороннем соглашении от 9 ноября.

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