Азербайджан и Турция создадут в Нагорном Карабахе парк высоких технологий

О создании парка высоких технологий в сотрудничестве с Турцией заявила азербайджанская сторона. Сообщается, что уникальный проект будет осуществлен в Нагорном Карабахе, а сопутствующий меморандум уже подписан между сторонами, информирует «РИА Новости».

Как заявлено представителями Агентства инноваций Азербайджана и турецким технопарком GOSB, технологичный парк позволит вывести экономику региона на новый уровень.

«Превращение Карабаха в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и прогресса нашего государства. С этой целью в Карабахе планируется открытие технологических парков, инновационных центров. Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком GOSB, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям», - сообщили специалисты Агентства Азербайджана.

При этом уточняется, что в подписанном меморандуме соглашены пункты, в которых говорится и о дальнейшей совместной деятельности обеих Азербайджана и Турции. Из этого следует, что данный проект по созданию парка высоких технологий станет не единственным опытом сотрудничества Баку и Анкары в карабахской зоне.