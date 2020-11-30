Макрон назвал сроки запуска массовой вакцинации от коронавируса во Франции

Сегодня, 00:09

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Макрон назвал сроки запуска массовой вакцинации от коронавируса во Франции

1 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон на переговорах с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо заявил о том, что основной этап вакцинации населения страны пройдет в период апрель-июнь 2021 года. Об этом сообщает «ТАСС».

Также глава страны добавил, что в начале 2021 года должна пройти первая кампания по вакцинации, которая будет ориентироваться на уязвимые группы граждан.

«Второй этап вакцинации запланирован на апрель-июнь 2021 года, и он охватит самые широкие слои населения», - заявил Макрон.

Ранее французское правительство сообщило о том, что в первую очередь вакцинированы будут постояльцы домов престарелых и некоторые медики.

Кроме этого, Макрон поставил вопрос о горнолыжных курортах в преддверии Нового года. Глава страны настоятельно порекомендовал французам не посещать массовые мероприятия. И если некоторые страны решат открыть горнолыжные станции в период праздников, то Франция будет работать над введением контролирующих мер, дабы не ставить курорты их страны в невыгодные условия.

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