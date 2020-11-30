Критерий доверия нулевой: эксперт о фейках про ЧВК «Вагнера»

Сегодня, 00:19

Наталья Жданова

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Критерий доверия нулевой: эксперт о фейках про ЧВК «Вагнера»

Дурачок буквально цитирует альбом моего дяди-стройбатовца. Писатель из Канады прокомментировал интервью с фейковым бойцом ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Базирующееся на территории Латвии либеральное издание «Медуза» 1 декабря опубликовало интервью Лилии Яппаровой с человеком, который якобы воевал в Сирии в составе ЧВК «Вагнер». Мужчину зовут Марат Габидуллин. Именно его книгу «мемуаров» должно в скором времени выпустить никому не известное сибирское издательство.

Однако рассказ псевдо-вагнеровца оказался наполнен несостыковками — на них указал канадский писатель русского происхождения Владимир Лорченков в своем Telegram-канале. По его словам, материал «Медузы» — типичный представитель жанра «воровка на доверии».

Лорченков подчеркнул, что критерий доверия к таким СМИ нулевой.

«Видите ли, портал «Медуза» никогда не напечатает интервью ни с каким русским ни из какой сферы деятельности. Это аксиома. Зная это, вы уже можете посмотреть на текст», — пишет Лорченков.

Что касается основы для рассказа, то за нее взяты байки с портала Art of War, которые «алкоголик и убийца-уголовник» — любой герой подобного рода «расследований» — преподносит «за чистую монету», считает писатель.

Лорченков назвал интервью с Габидуллиным «творчеством из дембельских альбомов бывшего Союза».

«Дурачок буквально цитирует альбом моего дяди-стройбатовца», — иронично отмечает автор поста.

Он напомнил, что такие байки были популярны в 80-х годах прошлого века, когда СССР буквально наводнили «герои» войны в Афганистане – «все как один пьяные и якобы полковники ГРУ со званием рядового в воинском билете». Целью таких «перфомансов» был всем известный посыл: «все русское - **** [плохое]».

Жертвой в этой ситуации выступает логика, которая для таких рассказчиков оказалась слабее ксенофобии, подчеркивает канадский писатель. Об этом говорят явные несостыковки в рассказе Габидуллина, касающиеся русских в Сирии.

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