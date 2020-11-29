Праздничный салют в День Республики ЦАР восхитил жителей Банги

1 декабря жители Центральноафриканской Республики отмечают национальный праздник — День Республики. Жители в Сети делятся своими впечатлениями от торжественных мероприятий.

Жителей восхитил дымовой салют, давший старт праздничному параду. Небо над столицей окрасилось в цвета флага республики, а по главному проспекту и перед трибуной президента прошли представители армии, полиции, жандармерии и гражданского сообщества. Особенно впечатлила жителей колонна бронеавтомобилей, подаренных Россией, и моторных лодок, предназначенных для охраны речных границ.

#Centrafrique #fete



Le defile est grandiose ! La musique, l'ambiance, tous les gens est la. Cela me rend si fier de mon pays??????



Belle couleur de la fumee. Je ne l’ai jamais vu?? pic.twitter.com/Fy27z6F52w — Sosthene Naimou (@NaimouSoS) December 1, 2020

Праздник в честь 62-й годовщины провозглашения ЦАР продолжится на стадионе имени основателя республики Бартелеми Боганда и завершится красочным, на этот раз уже ночным фейерверком.