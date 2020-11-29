Минобороны РФ рассказало, как в Карабахе соблюдается режим прекращения огня

О том, успешно ли соблюдается режим прекращения огня в Карабахе, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что миротворцы наблюдают за ситуацией по всей линии соприкосновения в Карабахе, передает РИА Новости . За последние сутки, по его словам, нарушений не было зафиксировано.

Конашенков рассказал, что в Карабахе продолжается процесс обмена телами погибших, который координируют миротворческие силы и Международный комитет Красного Креста. Продолжаются поиски погибших.

Миротворческие силы установили контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями. Налажены каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Также миротворческие силы осуществляют работы по обустройству выставленных блокпостов. Они будут обеспечены всем необходимым, чтобы миротворцы находились в комфортных условиях, поскольку это важно для успешного выполнения поставленных задач. Блокпосты будут находиться под охраной.