В Турции Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения

Сегодня, 11:54

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В Турции Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения

Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения в Турции.

В понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса будут ужесточаться. Причем, новые нормы войдут в силу уже во вторник, 1 декабря. По всей стране в будние дни будет введен комендантский час - с 21:00 по местному времени до 5:00 утра.

Кроме того, под запрет попали и выходы на улицу в выходные дни - с 21:00 вечера пятницы до 5:00 утра понедельника.

Эрдоган также анонсировал новый режим работы ресторанов: блюда продаются только с оформленной доставкой. Для посещения ТЦ необходимо будет получить специальный пропуск. Также с 1 декабря прекратят работу бани, сауны, бассейны и спортзалы.

Кроме того, общественным транспортом временно запрещено пользоваться молодым - до 25 лет - и пожилым - после 65 лет - людям.

Вплоть до последнего дня осени в Турции действовал комендантский час только в выходные дни, но рост заболеваемости коронавирусом продолжался.

Ранее было объявлено, что комендантский час для гостей страны можно не соблюдать. Однако, как будет действовать это правило с 1 декабря, пока остается неясным.

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