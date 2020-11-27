Иностранцы восхитились маневрами российского МиГ-31 в стратосфере

Американцы, посмотрев выложенное в Сети видео, восхитились возможностями российского модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

На новом ролике, который обнародовали в Сети, в кадре самолет МиГ-31БМ во время выполнения сложнейшего маневра у границ ближнего космоса. Интернет-пользователи из США были поражены показанными российским летчиком фигурами высшего пилотажа. Да и сами возможности модернизированного истребителя выглядят, по их мнению, впечатляюще. Такого рационального подхода, по мнению некоторых, Штатам явно не хватает.

«Взять бы весь этот уровень бережливости и эффективности да перенести на американский бюджет. США уже могли бы иметь колонии на Плутоне», — пишет Matthew Familia.

Boere Plaas соглашается и отмечает, что РФ строит грубые, но прочные танки - и они на порядок дешевле, чем у любой другой страны.

«У меня просто челюсть отпала от русских разработок, а храбрость этих парней потрясающая!» — не может скрыть своих эмоций A Friend.

Пользователь под большим впечатлением.

Миг-31БМ - единственный истребитель в мире, который в условиях современной войны может противостоять стратегическим бомбардировщикам врагов. Из вооружения он получил ракеты Р-37, которые могут поразить цели на расстоянии до 400 км.