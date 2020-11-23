Армия Израиля нанесла авиаудар по окрестностям Дамаска

Сегодня, 17:29

Ольга Громова

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Армия Израиля нанесла авиаудар по окрестностям Дамаска

Израиль в ночь со вторника на среду в очередной раз атаковал юг Дамаска со стороны Голанских высот. Об авиаударах сообщает правительственная армия САР в специальном заявлении. Отмечается, что часть ударов были отражены, но все же бомбардировка привела к значительным разрушениям и материальному ущербу.

Сирийская пресса пишет, что целью Тель-Авива была высота Манэе, расположенная к югу от Эль-Кунейтры. Бомбардировали оружейный и ракетный склад шиитской группировки «Хезболла».

Обсерватория по правам человека, в свою очередь, сообщает, что в результате нанесенных Израилем ударов с воздуха убиты были 8 человек.

Напомним, между Сирией и Израилем дипломатические отношения установлены не были. Оба государства со времени создания пребывают в состоянии войны. Страны много лет подряд не могут разрешить свой спор из-за статуса Голанских высот. Последние с 1944 года принадлежали Сирии, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны были захвачены Израилем.

В последнее время Тель-Авив неоднократно обстреливал территорию Сирии, объясняя атаки стремлением к недопущению попадания современного вооружения в руки противника, в том числе ливанского движения «Хезболла», которое контролируется Тегераном.

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