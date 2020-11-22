Первая авиакомпания заявила, что будет возить только привитых от коронавируса COVID-19 туристов

Вскоре услугами международной австралийской компании Qantas смогут воспользоваться только пассажиры, которые будут привиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил исполнительный директор компании Алан Джойс, передает ТАСС.

Он объяснил, что перед полетом пассажирам, которые планируют воспользоваться услугами авиакомпании на международных рейсах, необходимо будет доказать, что они вакцинировались от COVID-19.

Соответствующие изменения, как сообщил Джойс в эфире телеканала 9News, авиакомпания внесет в правила для пассажиров международных линий уже в ближайшее время. Пока это правило будет касаться только тех, кто летит в Австралию. Но при необходимости аналогичные требования могут внести и для внутренних перелетов.

В качестве доказательства можно будет предъявить либо электронное свидетельство, либо паспорт вакцинации. В этих документах должна быть отметка о том, когда была сделана вакцина и что это была за вакцина.

Стоит отметить, что в Австралии с 1 декабря 2020 года будут открыты границы некоторых регионов. Часть австралийских регионов начали принимать туристов из Новой Зеландии, а к Рождеству для новозеландских туристов Австралия может открыть все штаты.