Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

Сегодня, 10:19

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Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»
Экономист Евгений Сатановский

61-летний востоковед и экономист Евгений Сатановский расскзаал о реакции Украины на действие России в карабахском конфликте. По словам третьего президента Российского еврейского конгресса, действия Путина в Нагорном Карабахе буквально заставили президента Украины Владимира Зеленского «остолбенеть», пишет «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, реакция России на конфликт в Нагорном Карабахе повергло украинское правительство в состояние шока. Политолог отметил, что Украина на протяжении нескольких месяцев активно заявляла о военном сценарии захвата Крыма и Донбасса — этому косвенно свидетельствовали прошедшие в сентябре маневры ВСУ с силами НАТО, включавшие разворот стратегического бомбардировщика B-52 над Харьковом с отработкой ядерного удара по России, а также высадка британского десанта.

Добавлял «дров в огонь» и президент Турции Тайип Эрдоган, который публично стал называть Крым украинским, и инициировал возобновление с Украиной военно-технического сотрудничества. Однако исход противостояния в Нагорном Карабахе, и особенно то, какую роль в этом сыграла Россия, по мнению Сатановского, резко охладило пыл украинских радикалов, мечтавших о подобном варианте развития на Донбасских территориях.

«На Украине карабахский конфликт вызвал остолбенение военно-политического руководства. Потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка. Она возникла внезапно для всех, включая Тайипа Эрдогана, причем появилась там без столкновений с Турцией, а блок НАТО не успел даже гавкнуть в ответ», - заявил Евгений Сатановский. 

Политолог отметил, что когда украинские националисты «кричат» о решении идти на прорыв в Донбассе, это является прекрасным сценарием для России, так как в том случае у РФ будут «развязаны руки».

«Да, я являюсь радикалом касательно украинского вопроса. Я считаю, что Россия должна была прекратить все поползновения в сторону Донбасса украинских националистов еще в 2014 году, и пресечь на корню эту войну», - подытожил политолог.

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