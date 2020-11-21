Базы ВМФ России до 2030 года появятся на Кубе и во Вьетнаме

Российские СМИ сообщают, что до 2030 года военный морской флот России построит свои базы на территории Кубы и Вьетнама. Об этом сообщает «Avia.pro».

Так, данные расположения позволят РФ существенно укрепить свои позиции на мировой арене, кроме того, это нивелирует возможности военного морского флота США.

По мнению специалистов, первый шаг Россия сделала, построив базы ВМФ в Сирии и Судане. После этого появились планы соорудить аналогичные объекты и в других странах.

Согласно недавно появившимся планам, в Судане на российских военных базах разместятся 300 военных и гражданских лиц, а также 4 корабля. Судя по тому, что Россия постепенно смещает баланс своих вооруженных сил на Восточную Азию, идеальным местом для новой базы может стать именно Вьетнам.

Эксперты отмечают, что Куба заинтересована в появлении российских баз на территории страны, так как это защитит границы, а также поможет избежать блокады от США.