Удары азербайджанских Ми-35 по позициям армянской армии попали на видео

ВС Азербайджана в ходе недавно закончившейся войны в Нагорном Карабахе задействовали ударные вертолеты Ми-35 производства России. Они использовались с целью нанесения ударов по позициям армян. Одна из таких атак попала на видео, которое только сейчас опубликовано в сети.

Во время конфликта Минобороны Армении критиковало ВВС Азербайджана, укоряя в том, что если бы не было поставляемых Турцией беспилотников, авиация Баку была бы абсолютно бесполезной и беспомощной. Но появившееся 21 ноября видео доказывает, что Азербайджан успешно справился с целой серией воздушных ударов, привлекая приобретенные у России вертолеты Ми-35, которые часто называют «летающими танками» из-за их возможностей.

Винтокрылые машины работали на сравнительно небольшой высоте, но почти у самой линии фронта. При этом средства ПВО Армении на них не среагировали.

На видео видно, как два азербайджанских вертолета поочередно запускают неуправляемые ракеты и уходят на карусель, а военные, которые наблюдают за происходящим, не могут скрыть своего восторга.

Где и когда было снято видео, неизвестно. Можно лишь с абсолютной точностью говорить о том, что речь о событиях до 10 ноября этого года - то есть, до момента подписания трехстороннего соглашения по Карабаху.