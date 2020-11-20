США шпионили за датским правительством во время переговоров о покупке истребителей F-35

Датские журналисты заявили о шпионаже США за потенциальными европейскими покупателями истребителей F-35. Сообщается, что факт тайной слежки всплыл прямо во время переговоров о покупке Данией истребителей у шведского производителя, информирует «РИА Новости».

По заявлению журналистов, Вашингтон использует шантаж, политическое давление и другие нерыночные методы, чтобы принуждать страны закупать американское оружие, и в целом продажа истребителей F-35 Lightning для ВВС Дании продвигается непосредственно разведкой США. Скандал с раскрытием шпионажа Америки случился после приобретения Данией у США истребителей F-35, когда в ходе переговоров датская разведка обнаружила, что в это же время американские спецслужбы незаконно вели сбор разведданных. При этом остается неизвестным, как именно США распорядились собранными конфиденциальными сведениями.

По некоторым данным, Агентство национальной безопасности США отслеживало трафик данных через оптико-волоконные кабели и дата-центр на американской военной базе в Дании, причем продолжалось это, по всей видимости, уже довольно продолжительный период.

«Мощности шведского предприятия легко позволяют обеспечить авиатехникой все страны Северной Европы. Но США, как было доказано в очередной раз, никогда не играют по-честному. Финансовый и промышленный шпионаж — это для них норма. Вроде бы друзья, на одной стороне в НАТО, но тем не менее постоянно воруют секреты, прослушивают лидеров государств, прощупывают слабые стороны конкурентов», - прокомментировал инцидент член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.