Белоруссия ограничила ввоз птицы из России и ряда других стран в связи с птичьим гриппом

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы и продукции птицеводства из некоторых регионов России, а также ряда других стран. В частности, из Германии, Нидерландов, Франции и Дании. Причиной называются случаи птичьего гриппа в этих странах. Об ограничениях со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза и продовольствия РБ сообщило агентство БелТа.

Ограничения на ввоз временные и касаются птицы и птицеводческой продукции из таких регионов России, как Татарстан, а также Ростовская, Томская и Самарская области.

Минск также запретил импорт товаров из отрасли птицеводства из земель Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония в Германии, а также из провинций Гронинген и Гелдерланд в Нидерландах, а также французской Корсики и датской Центральной Ютландии.

На территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, говорится в сообщении белорусского Минсельзхоза, ссылающегося на данные Всемирной организации здравоохранения животных.

Временные ограничения вводятся с 23 ноября. Под ограничения попадает не только живая птица, но также яйцо, как пищевое, так и инкубационное, а также мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца, а также пух и перо, сообщает ТАСС.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, которое приводит к поражению респираторного и желудочно-кишечного тракта птиц. Вспышки птичьего гриппа заканчиваются массовым падежом зараженной птицы. Поскольку болезнь заразная, все обитатели хозяйства, где произошла вспышка птичьего гриппа, подлежит уничтожению.