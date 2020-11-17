Sohu: Эрдоган проигнорировал просьбу РФ не вводить турецкие войска в регион

Китайский портал Sohu сообщил о намерении президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана ввести свои войска в Сирию, несмотря на то, что Россия просила этого не делать. Об этом сообщает «Южный федеральный».

Издание уточняет, что глава Турции очень настойчиво пытается ввести своих военных в Сирию. Указ Эрдогана об отправке военных сил был одобрен парламентом в очень быстрые сроки.

Действия Анкары нацелены не только на укрепление своего положения на территориях бывшей Османской империи, но и на узаконивании пребывания турецких военных в Азербайджане. Китайские СМИ уточняют, что боевики ВС Турции давно находятся на азербайджанской территории, несмотря на то, что глава Анкары не просил об этом разрешения у парламента.

После переговоров с представителями РФ Эрдоган отправил документ в парламент. Миротворческая миссия Турции должна продолжаться 1 год, тогда как российские миротворцы должны находиться на территории Карабаха 5 лет. Турецкий президент намерен определять параметры данной миссии.

Источник также сообщает, что глава Анкары опоздал со своими намерениями, так как военные России уже расположились в Карабахе. А без переговоров с представителями РФ миротворцы Турции не смогут занимать те же позиции.

Эрдоган попросту проигнорировал просьбу РФ о том, что не стоит вводить свои войска в Сирию. Потому теперь Россия имеет полное право «не делиться» своими позициями с турецкими миротворцами в НКР.