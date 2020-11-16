Эксперт объяснил, почему армяне так и не использовали российские истребители

На вооружении Армении состоят купленные не так давно у России Су-30СМ, но во время обострения конфликта в Карабахе в небо они так и не взлетели, передает Аvia.pro.

Это вызвало немало споров, поскольку те, кто следили за событиями в зоне конфликта, пытались разобраться, почему же армянские военные так и не применили эти современные военные самолеты.

Время от времени в СМИ во время боевых действий звучала информация о том, что Су-30СМ были задействованы в выполнении различного рода задач. Но, как оказалось в реальности, Армения не задействовала их, поскольку был высокий риск потерять эти истребители в бою против турецких F-16. Их могли сбить и азербайджанские средства противовоздушной обороны. Об этом рассказал журналист Эхуд Яари, сообщает «Телеграм»-канал «Военный обозреватель».

Как отметил Яари, сложно сказать, применял ли во время конфликта ЗРК «Железный купол» и «Барак-8». Но, вероятнее всего, в их использовании не было необходимости.

Несколько источников сообщали, что в период боев в Нагорном Карабахе истребители Су-30СМ несколько раз меняли свое расположение на территории Армении, не приближаясь к НКР и Азербайджану ближе чем на 50 километров.