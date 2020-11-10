Стало известно, почему Азербайджан согласился на перемирие в Карабахе

Сегодня, 14:39

Ольга Громова

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Стало известно, почему Азербайджан согласился на перемирие в Карабахе

СМИ узнали, почему Азербайджан, который взял Шуши и уже был в нескольких километрах от Степанакерта, согласился на перемирие в Нагорном Карабахе. Причиной прекращения наступательных действий и в НКР и подписания документа называется появление там отряда бойцов частной военной компании Вагнера. Об этом, ссылаясь на материалы в турецкой прессе, сообщает издание «Смоленская стена».

Газета Turkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что российские наемники были переброшены в зону конфликта уже после того, как стало известно, что Анкара в Карабах переправила своих сирийских боевиков.

Военные информаторы издания сообщали, что Арцах (народное название непризнанной республики) защищают «блондины с голубыми глазами». И в Карабах они якобы прибыли под видом военных корреспондентов.

Уточняется, что речь идет как минимум о 380 бойцах ЧВК Вагнера. При этом последние буквально взбесили Турцию. В Анкаре наемников из этой частной военной компании считают своими злейшими врагами наравне с «Рабочей партией Курдистана» и армянской АСАЛА.

Впрочем, это лишь сведения, почерпнутые из турецкой прессы, ибо никаких доказательств тому, что в Карабахе на самом деле воевали наемники из России, нет.

В качестве доказательств некоторые оппозиционные СМИ предлагают рассматривать фотографии, выложенные анонимными Телеграм-каналами.

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