Командовать российскими миротворцами в Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов

Командовать российскими миротворцами в Карабахе назначили генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Военачальник является уроженцем Дагестана и Героем страны.

Генерал-лейтенанту Мурадову всего 47 лет. Рустам Усманович на свет появился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана. На военной службе с 1990 года.

Прошел все командные должности от командира взвода до командующего общевойсковой армией, после чего стал завкомандующего войсками ЮВО. А это в военной среде очень ценится - такие военачальники обладают особым авторитетом.

В 2016 году военный являлся представителем РФ в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Близ Ясиноватой попал под мощный обстрел и буквально чудом остался в живых.

В 2017 году он в Сирии был военным советником. За проявленные мужество и героизм был удостоен звания Героя. Кроме этого, у него есть множество медалей и орденов.

Генерал-лейтенантом Рустам Мурадов стал в феврале этого года.

«К Мурадову в самой полной мере относится выражение «боевой офицер». У него есть опыт двух чеченских войн. Принимал непосредственное участие в операциях по захвату села Верхний Центорой и по ликвидации штаба Масхадова в Датое. Командовал разведротой 136-й отдельной мотострелковой бригады, 242-м мотострелковым полком 20-й общевойсковой армии, 17-й отдельной мотострелковой бригадой и 36-й отдельной мотострелковой бригадой...», - рассказал военный эксперт Виктор Баранец в своем обзоре для «Комсомольской правды».

Напомним, 9 ноября Россия, Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения разместятся российские миротворцы.