Командовать российскими миротворцами в Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов

Командовать российскими миротворцами в Карабахе назначили генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Военачальник является уроженцем Дагестана и Героем страны.
Генерал-лейтенанту Мурадову всего 47 лет. Рустам Усманович на свет появился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана. На военной службе с 1990 года.
Прошел все командные должности от командира взвода до командующего общевойсковой армией, после чего стал завкомандующего войсками ЮВО. А это в военной среде очень ценится - такие военачальники обладают особым авторитетом.
В 2016 году военный являлся представителем РФ в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Близ Ясиноватой попал под мощный обстрел и буквально чудом остался в живых.
В 2017 году он в Сирии был военным советником. За проявленные мужество и героизм был удостоен звания Героя. Кроме этого, у него есть множество медалей и орденов.
Генерал-лейтенантом Рустам Мурадов стал в феврале этого года.
Напомним, 9 ноября Россия, Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения разместятся российские миротворцы.
Комментировать