«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

Сегодня, 13:56

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«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой
Фото из открытых источников

Генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил для СМИ требование к солдатам сбривать бороды и не пользоваться электроникой. По его словам, обязанность следить за своим внешним видом прописана в уставе военной службы. Он отметил, что 15-20 минут для бритья у солдата всегда должно найтись, ведь он должен быть образцом для мирных жителей. 

«В армии должно быть все, как должно быть. Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом», — заявил собеседник.
«Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — добавил он. 

По поводу запрета на пользование электроникой, член комитета Государственной думы по обороне пояснил, что такие действия делают человека целью для противника. 

Ранее военные обозреватели Даниил Безсонов и Андрей Медведев также комментировали информацию о якобы принуждении российских солдат к соблюдению уставных порядков. 

При этом Безсонов отмечал, что по неизвестным причинам в войсках действительно начались «серьезные новые/старые веяния», такие как требования бриться и стричься, что в условиях реального боя трудновыполнимо, запрет на использование личного автотранспорта, технических средств. 

«Также есть проблемы с запретом технических средств, [таких] как планшеты и смартфоны, что исключает возможность использования квадрокоптеров, электронных карт и т.п. Я очень надеюсь, что это недоразумение, кто-то что-то недопонял и т.п. Иначе это выглядит как вредительство», – отмечал он. 

В свою очередь временного исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин опроверг ранее появившуюся информацию о принуждении военнослужащих следить за собой в зоне СВО. Он рассказал, что никаких проверяющих с «гениальными идеями» не было, как и соответствующих команд от вышестоящего руководства. 

Напомним, 11 января силами бойцов ЧВК «Вагнер» был установлен контроль над Соледаром. Солдаты ВСУ заявляли, что их потери в ходе боев были беспрецедентными, а убитых «никто не считал». 13 января министерство обороны РФ объявило о полном взятии под контроль российских войск Соледара. 

Еще в конце декабря самой горячей боевой точкой в зоне СВО называли Бахмут. Туда было стянуто большое количество военнослужащих ВСУ, а также иностранных наемников. Бахмутские бои военные корреспонденты называли «жесточайшей мясорубкой». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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