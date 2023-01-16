«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

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Генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил для СМИ требование к солдатам сбривать бороды и не пользоваться электроникой. По его словам, обязанность следить за своим внешним видом прописана в уставе военной службы. Он отметил, что 15-20 минут для бритья у солдата всегда должно найтись, ведь он должен быть образцом для мирных жителей.
По поводу запрета на пользование электроникой, член комитета Государственной думы по обороне пояснил, что такие действия делают человека целью для противника.
Ранее военные обозреватели Даниил Безсонов и Андрей Медведев также комментировали информацию о якобы принуждении российских солдат к соблюдению уставных порядков.
При этом Безсонов отмечал, что по неизвестным причинам в войсках действительно начались «серьезные новые/старые веяния», такие как требования бриться и стричься, что в условиях реального боя трудновыполнимо, запрет на использование личного автотранспорта, технических средств.
В свою очередь временного исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин опроверг ранее появившуюся информацию о принуждении военнослужащих следить за собой в зоне СВО. Он рассказал, что никаких проверяющих с «гениальными идеями» не было, как и соответствующих команд от вышестоящего руководства.
Напомним, 11 января силами бойцов ЧВК «Вагнер» был установлен контроль над Соледаром. Солдаты ВСУ заявляли, что их потери в ходе боев были беспрецедентными, а убитых «никто не считал». 13 января министерство обороны РФ объявило о полном взятии под контроль российских войск Соледара.
Еще в конце декабря самой горячей боевой точкой в зоне СВО называли Бахмут. Туда было стянуто большое количество военнослужащих ВСУ, а также иностранных наемников. Бахмутские бои военные корреспонденты называли «жесточайшей мясорубкой».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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