Российские ученые выведут моль, которая будет питаться пластиком

Российские ученые заявили о разработке ДНК специальной моли, которая будет питаться пластиком и искусственными отходами. По заявлению ученого-лаборанта института биотехнологий технопарка «Якутия» Евгения Попова, это станет революционным проектом не только в рамках отечественной генной инженерии, но и в мировом масштабе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Необычный способ борьбы с пластиковым мусором и отходами, в которых погрязла почти вся планета, предложили российские ученые. Эксперты намереваются использовать выделяемый личинками большой восковой огнёвки фермент, чтобы на его основе изобрести раствор для уничтожения пластика.

«Сейчас мы расшифровываем ДНК этой гусеницы, и на базе научных институтов будем синтезировать полученный фермент», - сообщил Евгений Попов.

Эксперт отметил, что уже к 2021 году разработчики планируют вывести колонию насекомых, которые будут питаться исключительно пластиком и разрушать его при помощи своих ферментов. Предполагается, что за 10-12 часов сотня модифицированной моли будет уничтожать примерно 100 граммов пластика. Евгений Попов добавил, что все этапы разработки и испытаний будут проходить на базе технопарка «Якутия».