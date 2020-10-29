Российские ученые выведут моль, которая будет питаться пластиком

Сегодня, 08:30

0

Image 16+
Российские ученые выведут моль, которая будет питаться пластиком

Российские ученые заявили о разработке ДНК специальной моли, которая будет питаться пластиком и искусственными отходами. По заявлению ученого-лаборанта института биотехнологий технопарка «Якутия» Евгения Попова, это станет революционным проектом не только в рамках отечественной генной инженерии, но и в мировом масштабе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Необычный способ борьбы с пластиковым мусором и отходами, в которых погрязла почти вся планета, предложили российские ученые. Эксперты намереваются использовать выделяемый личинками большой восковой огнёвки фермент, чтобы на его основе изобрести раствор для уничтожения пластика.

«Сейчас мы расшифровываем ДНК этой гусеницы, и на базе научных институтов будем синтезировать полученный фермент», - сообщил Евгений Попов.

Эксперт отметил, что уже к 2021 году разработчики планируют вывести колонию насекомых, которые будут питаться исключительно пластиком и разрушать его при помощи своих ферментов. Предполагается, что за 10-12 часов сотня модифицированной моли будет уничтожать примерно 100 граммов пластика. Евгений Попов добавил, что все этапы разработки и испытаний будут проходить на базе технопарка «Якутия».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американские биологи нашли новое смертельно опасное заболевание у мужчин

29-10-2020, 22:47

В упавшем в США в 2018 году метеорите обнаружили чистую неземную органику

28-10-2020, 15:02

Тяжелый физический труд повышает риск развития слабоумия

28-10-2020, 09:44

Летучие мыши-вампиры при болезни соблюдают социальную дистанцию

28-10-2020, 08:49

Ученые разработали новый способ повышения урожайности помидоров

26-10-2020, 09:39

Эксперт назвал возможные причины экологических катастроф в России

25-10-2020, 16:03

В США создана убивающая вирусы маска

24-10-2020, 13:15

Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

23-10-2020, 13:00

Обнаружен еще один путь проникновения коронавируса в клетки

22-10-2020, 08:15

Астрофизик сообщил о возможности падения астероида перед выборами в США

19-10-2020, 17:09

Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

19-10-2020, 09:02

На Венере найдены следы существования ранних форм жизни

18-10-2020, 21:06

Ученые связали тяжелую форму коронавируса с волосами на спине

18-10-2020, 18:33

NASA решило заняться НЛО и пришельцами

17-10-2020, 21:53

Вскрытие умерших от коронавируса COVID-19 показывает вирус в глазных яблоках

16-10-2020, 09:13

Конец света предрекли человечеству в ноябре 2020 года

15-10-2020, 07:59

Приближающийся к Земле астероид оказался ракетой из прошлого века

12-10-2020, 13:49

Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаз

9-10-2020, 12:58

Ученые оценили эффективность вакцин в случае мутации коронавируса

9-10-2020, 11:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров