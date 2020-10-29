Российские ученые выведут моль, которая будет питаться пластиком

Российские ученые заявили о разработке ДНК специальной моли, которая будет питаться пластиком и искусственными отходами. По заявлению ученого-лаборанта института биотехнологий технопарка «Якутия» Евгения Попова, это станет революционным проектом не только в рамках отечественной генной инженерии, но и в мировом масштабе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Необычный способ борьбы с пластиковым мусором и отходами, в которых погрязла почти вся планета, предложили российские ученые. Эксперты намереваются использовать выделяемый личинками большой восковой огнёвки фермент, чтобы на его основе изобрести раствор для уничтожения пластика.
Эксперт отметил, что уже к 2021 году разработчики планируют вывести колонию насекомых, которые будут питаться исключительно пластиком и разрушать его при помощи своих ферментов. Предполагается, что за 10-12 часов сотня модифицированной моли будет уничтожать примерно 100 граммов пластика. Евгений Попов добавил, что все этапы разработки и испытаний будут проходить на базе технопарка «Якутия».
Комментировать