Ученые: Теплые отношения с отцом помогают выглядеть моложе

Отношения в семье влияют на продолжительность жизни и скорость старения. К такому выводу пришли в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Специалисты провели исследование с участием 50 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. При этом были учтены место проживания, социальный статус, уровень образования, семейное положение, физическая активность, время сна и вес, отношение к курению и алкоголю, эмоциональное состояние и генетическая составляющая участников исследования. Доктор психологических наук Марина Розенова обращает внимание на то, что отношения с матерью в детстве закладывают основу будущего женского счастья.

Специалисты отмечают, что недостаточно теплые отношения с матерью способствуют снижению потенциала продолжительности жизни. Ученые заметили, что женщины, родители которых развелись, и у которых не было теплых отношений с матерями, интересуются проблемами долголетия. Отношения с отцом связаны с темпами биологического и психологического старения.

Люди, у которых в детстве сложились теплые отношения с отцом, чувствуют себя психологически моложе своих лет. Роль отца в долголетии можно объяснить через понимание стресса. Дело в том, что хорошие отношения с отцом выступают защитой от трудностей. Неблагоприятные отношения в семье влияют на продолжительность жизни. Иными словами, если в детстве отношения в семье были хорошими, это не гарантирует долгой и счастливой жизни, но является хорошим началом.

Однако, неблагоприятная обстановка в семье является важным фактором, снижающим продолжительность жизни. Это согласуется с результатами национальных и международных исследований. Семейные психологические травмы в детстве снижают интерес человека к своему здоровью и негативно влияют на продолжительность жизни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»