Ученые: Теплые отношения с отцом помогают выглядеть моложе

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Отношения в семье влияют на продолжительность жизни и скорость старения. К такому выводу пришли в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
Специалисты провели исследование с участием 50 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. При этом были учтены место проживания, социальный статус, уровень образования, семейное положение, физическая активность, время сна и вес, отношение к курению и алкоголю, эмоциональное состояние и генетическая составляющая участников исследования. Доктор психологических наук Марина Розенова обращает внимание на то, что отношения с матерью в детстве закладывают основу будущего женского счастья.
Специалисты отмечают, что недостаточно теплые отношения с матерью способствуют снижению потенциала продолжительности жизни. Ученые заметили, что женщины, родители которых развелись, и у которых не было теплых отношений с матерями, интересуются проблемами долголетия. Отношения с отцом связаны с темпами биологического и психологического старения.
Люди, у которых в детстве сложились теплые отношения с отцом, чувствуют себя психологически моложе своих лет. Роль отца в долголетии можно объяснить через понимание стресса. Дело в том, что хорошие отношения с отцом выступают защитой от трудностей. Неблагоприятные отношения в семье влияют на продолжительность жизни. Иными словами, если в детстве отношения в семье были хорошими, это не гарантирует долгой и счастливой жизни, но является хорошим началом.
Однако, неблагоприятная обстановка в семье является важным фактором, снижающим продолжительность жизни. Это согласуется с результатами национальных и международных исследований. Семейные психологические травмы в детстве снижают интерес человека к своему здоровью и негативно влияют на продолжительность жизни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...Подробнее
Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...Подробнее
В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС. Оператор сотовой связи уже сообщил...Подробнее
Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...Подробнее
Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на...Подробнее