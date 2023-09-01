JCI: витамин С оказался возбудителем роста раковых опухолей

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Проведенное Мартином Бергом из Каролинского института в Швеции научное исследование, о котором пишет журнал «MedicalXpress», указывает на тот факт, что витамин С и другие антиоксиданты стимулируют образование новых кровеносных сосудов в опухолях рака легких. Кровеносные сосуды обеспечивают опухоли кислородом и питательными веществами, что способствует их росту и развитию метастазов. Это подтверждает версию о том, что пищевые добавки, содержащие антиоксиданты, ускоряют рост опухоли и метастазирование.
Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы кислорода, которые могут навредить организму. Но высокие дозы небезопасны, так как антиоксиданты помогают раковым клеткам перемещаться и атаковать здоровые клетки. Всему виной — стабилизация белка BACH1, который активируется при снижении уровня свободных радикалов кислорода, что происходит при приеме антиоксидантов или при наличии мутаций в клетках рака.
Для пациентов с раком или повышенным риском развития онкологии, излишнее потребление антиоксидантов может быть вредным. Перед использованием антиоксидантов в качестве лечения, следует проконсультироваться с врачом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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