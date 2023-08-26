В НАСА обвинили Китай в появлении НЛО

Сегодня, 12:49

Image 16+
В НАСА обвинили Китай в появлении НЛО
Фото из открытых источников

В НАСА утверждают, что Китай причастен к появлению НЛО, который был замечен американцами. Специалисты космического агентства США говорят, что неопознанные летающие объекты могут быть недружественными технологиями. Не исключено, что речь может идти о так называемых китайских шарах-шпионах.

Как известно, один из этих шаров пилот американского истребителя сбил в феврале, когда он пересекал Атлантику. В НАСА напоминают, что неопознанные НЛО появились в американской популярной культуре в 1950-х годах. Эксперты НАСА предупредили, что НЛО могут быть свидетельством существования жизни на других планетах. В частности, один из исследователей Томас Цурбухен допускает, что необъяснимые явления могут существовать.

Как подчеркивает «Daily Mail», есть люди, которые верят, что НЛО являются доказательством существования инопланетной цивилизации, но космические агентства и правительства разных стран предпочитают держать этот факт в секрете. Доктор Рудольф Шильд, астрофизик из Центра астрофизики Гарвард-Смитсоновского института, рассказал, что в середине 60-х годов появились слухи о том, что тела инопланетян и обломки их корабля изучаются в здании 18 на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. Также говорили о том, что ученый, работавший на физическом факультете Гарварда, осмотрел обломки и видел тела, извлеченные из НЛО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В НАСА обвинили Китай в появлении НЛО

Сегодня, 12:49

КП: два суперлуния в августе 2023 грозят разрушительным мегаземлетрясением

26-08-2023, 09:14

«Nature»: Ученые обнаружили у голых землекопов ген долгожительства

25-08-2023, 11:54

«Popular Science»: космическая гонка разгорелась из-за воды

23-08-2023, 10:44

Ученые нашли побочный эффект лекарств против хронических заболеваний

21-08-2023, 13:14

«Не одно, а сотни царств». Ученые пытаются разгадать загадку библейского Давида

20-08-2023, 10:04

NeuroImage: у пар танцоров синхронизируются нейроны

19-08-2023, 17:14

Климатолог Семенов прокомментировал очередной температурный рекорд в Турции

16-08-2023, 17:24

Микрозелень и зрелые овощи предотвращают набор веса

15-08-2023, 18:04

«Умная пилюля» станет переломным моментом в диагностике и лечении заболеваний кишечника у человека

15-08-2023, 17:39

Ученые из Калифорнии обнаружили связь между психологическим состоянием матери и благополучием её детей

15-08-2023, 17:29

Ученые нашли крошечную «ледяную мышь» эпохи динозавров

13-08-2023, 19:19

Science: потепление климата способствовало межвидовому скрещиванию древних людей

11-08-2023, 14:09

Ученые: Дыра в озоновом слое над Антарктидой появилась очень рано

10-08-2023, 13:44

Турецкий сейсмолог Шенгер решил покинуть Стамбул из-за неминуемой угрозы землетрясения

9-08-2023, 15:49

«Frontiers in Environmental Science»: волны тепла и таяния в Антарктиде будут происходить все чаще и сильнее

8-08-2023, 14:14

Загрязнение воздуха связано с устойчивостью к антибиотикам

8-08-2023, 09:24

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

7-08-2023, 22:19

Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

4-08-2023, 16:14

В США обнаружена лаборатория Китая с опасными вирусами

3-08-2023, 14:34

Возможно, Вам будет интересно

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

26-08-2023, 07:54

0

Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...

Подробнее
На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

26-08-2023, 11:09

0

В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...

Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Вчера, 09:14

0

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...

Подробнее
Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

25-08-2023, 16:09

0

ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....

Подробнее
Врач Уманов предупредил, что под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

Врач Уманов предупредил, что под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

25-08-2023, 16:04

0

Большинство тяжких бытовых преступлений совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Да и сами любители...

Подробнее
News.ru: Какое наследство оставил Пригожин и кому оно достанется

News.ru: Какое наследство оставил Пригожин и кому оно достанется

26-08-2023, 16:34

0

После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина активно обсуждается вопрос о том, кому перейдет в наследство его...

Подробнее

Новости партнеров