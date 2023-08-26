В НАСА обвинили Китай в появлении НЛО

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
В НАСА утверждают, что Китай причастен к появлению НЛО, который был замечен американцами. Специалисты космического агентства США говорят, что неопознанные летающие объекты могут быть недружественными технологиями. Не исключено, что речь может идти о так называемых китайских шарах-шпионах.
Как известно, один из этих шаров пилот американского истребителя сбил в феврале, когда он пересекал Атлантику. В НАСА напоминают, что неопознанные НЛО появились в американской популярной культуре в 1950-х годах. Эксперты НАСА предупредили, что НЛО могут быть свидетельством существования жизни на других планетах. В частности, один из исследователей Томас Цурбухен допускает, что необъяснимые явления могут существовать.
Как подчеркивает «Daily Mail», есть люди, которые верят, что НЛО являются доказательством существования инопланетной цивилизации, но космические агентства и правительства разных стран предпочитают держать этот факт в секрете. Доктор Рудольф Шильд, астрофизик из Центра астрофизики Гарвард-Смитсоновского института, рассказал, что в середине 60-х годов появились слухи о том, что тела инопланетян и обломки их корабля изучаются в здании 18 на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. Также говорили о том, что ученый, работавший на физическом факультете Гарварда, осмотрел обломки и видел тела, извлеченные из НЛО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее
Большинство тяжких бытовых преступлений совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Да и сами любители...Подробнее
После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина активно обсуждается вопрос о том, кому перейдет в наследство его...Подробнее