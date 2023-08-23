КП: два суперлуния в августе 2023 грозят разрушительным мегаземлетрясением

Сегодня, 09:14

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КП: два суперлуния в августе 2023 грозят разрушительным мегаземлетрясением
Фото из открытых источников

Второе за август суперлуние будет в ночь с 30 на 31 августа, сообщает КП.

Эксперты уже заговорили о том, что Луна может спровоцировать разрушительные мегаземлетрясения.

Московский планетарий сообщает, что во время этого суперлуния Луна будет полной и достигнет перигея своей орбиты, находясь всего в 357 181 км от нас.

По мнению ученых, второе за месяц суперлуние может запустить катастрофические сейсмические процессы. В частности, не исключены масштабные и мощные землетрясения, извержение вулканов.

При этом ученые отмечают, что два мощнейших «гравитационных удара» подряд могут запустить одно мегаземлетрясение, масштабы которого будут колоссальными.

Ученые отмечают, что в 2004 году было очень сильное землетрясение в Юго-Восточной Азии, а в 2010 году – в Гаити и Чили. Также в 2011 году произошло мощное землетрясение в Японии. Все эти сейсмические события могла спровоцировать Луна, полагают эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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