Ученые нашли побочный эффект лекарств против хронических заболеваний

Сегодня, 13:14

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Ученые нашли побочный эффект лекарств против хронических заболеваний
Фото из открытых источников

Сингапурские ученые рассказали о том, что некоторые лекарства против хронических заболеваний плохо влияют на способность организма к терморегуляции.

Специалисты Национального университета Сингапура изучили влияние лекарств, применяемых для лечения хронических болезней, на организм в жару. И оказалось, что они могут уменьшить уровень потоотделения и повысить приток крови к коже, пишет издание «Газета.Ru».

Речь идет о препаратах, которые выписывают для разжижения крови, снижения давления, а также против болезней Паркинсона и Альцгеймера и некоторых других.

Соавтор работы профессор Джейсон Ли отмечает, что эту информацию следует учитывать в дальнейшем при разработке лекарств. Но также важно прописать ее в инструкции к применению препаратов, если они влияют на терморегуляцию, учитывая то, что с каждым годом периоды аномальной жары во многих странах становятся еще более длительными.

«Фармакологи и теплофизиологи должны сосредоточить междисциплинарные усилия в этой области исследований, чтобы уточнить и усовершенствовать рекомендации по безопасному назначению лекарств, чтобы сохранить здоровье людей, которые нуждаются в этих лекарствах даже в жаркую погоду», – заявил Джейсон Ли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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