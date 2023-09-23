РИАН: Российские ученые узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря

Сегодня, 12:14

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РИАН: Российские ученые узнали, сколько микропластика содержат Белое и Баренцево моря
Фото из открытых источников

Российские ученые из Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) провели экологический мониторинг, чтобы узнать, сколько микропластика попадает в воду Белого и Баренцево морей, а также в бассейн Северной Двины ежегодно.

В данном исследовании эксперты использовали метод ?FT-IR, который идентифицирует каждую частицу и материал, из которого она образована, по инфракрасному спектру поглощения.

Мониторинг показал, что только в бассейне Северная Двина ежегодно собирается до 117 миллиграммов микропластика на 1 кг воды. Причем микропластик попадает в эти воды с паводковыми водами. 

Обнаруженный в водах двух морей микропластик на 80% представлял собой полиэтиленовые гранулы размером 200-300 микрометров. Эксперты обращают внимание на то, что ежегодно в мире производится от 300 до 375 миллионов тонн пластика. Ученые отмечают, что микропластик в размере от 100 нанометров до пяти миллиметров представляет опасность для окружающей среды.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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