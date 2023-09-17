Nature Climate Change: многолетние явления Ла-Нинья участились с 1998 года

Сегодня, 19:19

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Nature Climate Change: многолетние явления Ла-Нинья участились с 1998 года
Фото из открытых источников

Научные исследователи Гавайского университета в результате длительных наблюдений выяснили, что климатические явления Ла-Нинья стали намного более частыми за прошедший век. Ла-Нинья, холодные потоки поверхности вод мирового океана, является противоположностью Эль-Ниньо, для которого характерно повышение температур. 

Учёные смогли продемонстрировать, что с 1920 года в мире произошло 10 многолетних Ла-Нинья, 6 из которых пришлись на период с 1998 по 2023 годы. Длительность вредит климату, вызывая природные аномалии. За Ла-Нинья следом приходит Эль-Ниньо. Компьютерное моделирование показало, что сильное потепление грозит засухой, пожарами, неурожаем, в других же частях планеты возможны, наоборот, ураганы и наводнения, информируют журналисты новостного издания «Лента.ру» со ссылкой на журнал Nature Climate Change.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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