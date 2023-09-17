Ученые объяснили, почему после замужества женщины быстро толстеют

Сегодня, 20:49

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Ученые объяснили, почему после замужества женщины быстро толстеют
Фото из открытых источников

Женатые и замужние люди скорее толстеют, больше курят и выпивают, чем их холостые сверстники.

Сотрудники австралийского университета Квинсленда на протяжении девяти лет вели наблюдение за личной жизнью 15 тысяч мужчин и женщин. Некоторые из них состояли в браке, а другие были одинокими. Ученые выяснили, что состоящие в браке люди набирают лишний вес гораздо интенсивнее свободных людей. 

Исследователи обратили внимание на тот факт, что когда люди находились в отношениях, но не были связаны узами брака, они больше ели овощей и фруктов, чем женатые и замужем. Свободные люди меньше курили и пили спиртное. Таким образом, ученые сделали вывод, что шансы растолстеть у одиноких, разведенных или вдовцев меньше, чем у семейных людей. 

Авторы исследования объясняют такую закономерность общим семейным питанием. В браке люди часто едят вместе и готовят очень калорийную пищу. Многие набирают вес из-за посиделок со второй половиной. Кроме того, семейные люди часто доедают за своими детьми.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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