BMJ: некоторые пищевые добавки увеличивают риск развития заболеваний сердца

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Употребление пищевых эмульгаторов связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, о чем заявили французские ученые. Специалисты изучили влияние на здоровье эмульгаторов, используемых для сохранения текстуры упакованных продуктов, таких как торты, мороженое, хлеб, маргарин и полуфабрикаты.
Исследователи опросили свыше 95 тысяч человек в возрасте около 43 лет, и пришли к выводу, что повышенное потребление целлюлозы (E460-E468) сопряжено с увеличением риска сердечных патологий, включая ишемическую болезнь.
Ученые вели наблюдение за испытуемыми на протяжении семи лет. Первые два года добровольцы должны были записывать употребляемую ими пищу. Ученые рассчитывали дозировку пищевых добавок посредством специальных программ и лабораторных тестов. Ученые обнаружили, что люди, потреблявшие пищевые добавки, такие как целлюлоза, моноглицериды и диглицериды жирных кислот и тринатрийфосфат, были более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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