BMJ: некоторые пищевые добавки увеличивают риск развития заболеваний сердца

Сегодня, 12:19

Image 16+
BMJ: некоторые пищевые добавки увеличивают риск развития заболеваний сердца
Фото из открытых источников

Употребление пищевых эмульгаторов связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, о чем заявили французские ученые. Специалисты изучили влияние на здоровье эмульгаторов, используемых для сохранения текстуры упакованных продуктов, таких как торты, мороженое, хлеб, маргарин и полуфабрикаты.

Исследователи опросили свыше 95 тысяч человек в возрасте около 43 лет, и пришли к выводу, что повышенное потребление целлюлозы (E460-E468) сопряжено с увеличением риска сердечных патологий, включая ишемическую болезнь.

Ученые вели наблюдение за испытуемыми на протяжении семи лет. Первые два года добровольцы должны были записывать употребляемую ими пищу. Ученые рассчитывали дозировку пищевых добавок посредством специальных программ и лабораторных тестов. Ученые обнаружили, что люди, потреблявшие пищевые добавки, такие как целлюлоза, моноглицериды и диглицериды жирных кислот и тринатрийфосфат, были более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

BMJ: некоторые пищевые добавки увеличивают риск развития заболеваний сердца

Сегодня, 12:19

Ученые из Великобритании развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике человека

Вчера, 11:29

IBS: в мозге найдены нейроны, отвечающие за набор и потерю веса человека

4-09-2023, 10:44

PLOS: Причиной синдрома хронической усталости может быть вирус герпеса

3-09-2023, 19:09

JCI: витамин С оказался возбудителем роста раковых опухолей

3-09-2023, 13:54

Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

1-09-2023, 12:19

Эксперт: Экстремально высокие температуры в Европе и США угрожают коллапсами

30-08-2023, 17:34

В Сеченовском университете создали первый в РФ тест для оценки обоняния

29-08-2023, 08:49

В НАСА обвинили Китай в появлении НЛО

28-08-2023, 12:49

КП: два суперлуния в августе 2023 грозят разрушительным мегаземлетрясением

26-08-2023, 09:14

«Nature»: Ученые обнаружили у голых землекопов ген долгожительства

25-08-2023, 11:54

«Popular Science»: космическая гонка разгорелась из-за воды

23-08-2023, 10:44

Ученые нашли побочный эффект лекарств против хронических заболеваний

21-08-2023, 13:14

«Не одно, а сотни царств». Ученые пытаются разгадать загадку библейского Давида

20-08-2023, 10:04

NeuroImage: у пар танцоров синхронизируются нейроны

19-08-2023, 17:14

Климатолог Семенов прокомментировал очередной температурный рекорд в Турции

16-08-2023, 17:24

Микрозелень и зрелые овощи предотвращают набор веса

15-08-2023, 18:04

«Умная пилюля» станет переломным моментом в диагностике и лечении заболеваний кишечника у человека

15-08-2023, 17:39

Ученые из Калифорнии обнаружили связь между психологическим состоянием матери и благополучием её детей

15-08-2023, 17:29

Ученые нашли крошечную «ледяную мышь» эпохи динозавров

13-08-2023, 19:19

Возможно, Вам будет интересно

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Вчера, 20:44

0

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...

Подробнее
«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

5-09-2023, 16:04

0

Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Вчера, 07:54

0

К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Сегодня, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Вчера, 08:39

0

В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет...

Подробнее
Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

6-09-2023, 10:29

0

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как лучше избавиться от похмелья. Он подчеркнул, что биологически...

Подробнее

Новости партнеров