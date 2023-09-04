Ученые из Великобритании развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике человека

В организме человека живут миллиарды микроорганизмов. Они участвуют в обменных процессах и влияют на иммунитет. Сообщество микроорганизмов, живущих с нами в симбиозе, включая бактерии, археи, грибы и вирусы, называется микробиотой или микробиомом.

Микробиота, которая не вызывает заболеваний, считается естественной для организма. Но принято считать, что сбои в работе микробиоты, выполняющей важную иммунную, а также метаболическую функцию, могут оказать негативное влияние на здоровье. Однако, исследователи из Великобритании пришли к выводу, что живущие в организме человека бактерии не могут вредить здоровью. Если микробиота функционирует нормально, то иммунитет и обменные процессы также происходят должным образом.

То есть, гипотеза о том, что все бактерии опасны для человека, не находит подтверждения. Британские специалисты также утверждают, что деление микробов на хороших и плохих очень относительно. Все зависит от их местоположения в организме и концентрации. Так, выходя за пределы, кишечные бактерии могут нанести вред здоровью. Ученые также доказали, что вся микрофлора кишечника не передается по наследству, как считалось прежде. Ребенок может унаследовать от матери лишь немногие виды бактерий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»