IBS: в мозге найдены нейроны, отвечающие за набор и потерю веса человека

В головном мозге выявлены нейроны, которые позволяют управлять метаболизмом организма. Их выявили исследователи из Корейского Института фундаментальных наук (IBS). Об этом пишет издание «Nature Metabolism», передает Газета.ру.

Изучая клетки гипоталамуса, ученые там выявили скопление нейронов GABRA5, которое влияет на гамма-аминомасляную кислоту. ГАМК — важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека и других млекопитающих. Доказано, что аминомасляная кислота принимает участие в нейромедиаторных и метаболических процессах в мозге.

Ученые провели исследование на мышах. У них понизили активность нейронов GABRA5 и у грызунов начал расти вес. Когда же активность нейронов повышали, то вес снижался. То есть, можно сделать вывод, что активность GABRA5 влияет на контроль веса.

В планах ученых продолжить исследование GABRA5, чтобы понять, можно ли использовать полученные данные для разработки методик лечения патологий, связанных с метаболизмом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»