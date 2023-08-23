«Nature»: Ученые обнаружили у голых землекопов ген долгожительства

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Ученые из Рочестерского университета (США) создали трансгенных мышей, пересадив ген долголетия голых землекопов в их геном с целью увеличить продолжительность жизни. Ген HMW-HA отвечает за выработку гиалуроновой кислоты. Он задействован в биохимическом механизме, который обеспечивает устойчивость живущих под землей голых землекопов к раку.
У этих животных содержание высокомолекулярной гиалуроновой кислоты в 10 раз больше, чем у мышей и людей. Стоит заметить, что голые землекопы не чувствуют боли, они устойчивы к раку, а также к нейродегенеративным, сердечно-сосудистым заболеваниям и артриту. Эти животные способны жить до 41 года, что на порядок больше продолжительности жизни других грызунов такого размера.
Именно большому количеству высокомолекулярной гиалуроновой кислоты голые землекопы обязаны своей живучестью и стойкостью к онкозаболеваниям.
Как показали результаты исследования, трансгенные мыши стали более устойчивы к развитию опухолей. Кроме того, у грызунов улучшилось общее здоровье и увеличилась продолжительность жизни. Помимо прочего, с возрастом у трансгенных мышей сократилось количество воспалительных процессов в организме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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