«Popular Science»: космическая гонка разгорелась из-за воды

На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии
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В NASA заявили о планах вернуть астронавтов на Луну, сообщает «Popular Science».
В частности, NASA хочет отправить своих астронавтов на спутник Земли в 2025 году. Китай тоже планирует высадку людей на Луне, но намерен это сделать к 2030 году. Попытка РФ вернуться на Луну впервые за 47 провалилась. Индия же хочет посадить свой аппарат на Луну 23 августа.
Фактически это указывает на то, что космическая гонка возобновилась. Но, как отметила куратор Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики Кэтлин Льюис, это скорее не новая гонка, а «золотая лихорадка».
Все из-за того, что на Луне могут быть запасы водяного льда. Его выявили в 2018 году в глубоких постоянных тенях полярных кратеров. Его могут использовать в дальнейшем для создания ракетного топлива или в процессе лунного производства, поскольку доставлять воду с Земли на Луну очень сложно.
Пока ученые не разработали планы того, как использовать эту воду. Но, тем не менее, все стремятся высадиться как раз в тех районах, где потенциально может находиться водяной лед.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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